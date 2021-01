L’Italia della pandemia: giù redditi e consumi, risparmi triplicati (Di venerdì 15 gennaio 2021) Fortissimo calo dei redditi e conseguente crollo dei consumi da parte delle famiglie, che di fronte alla pandemia hanno scelto la strada del risparmio. Questo nonostante i sostegni pubblici alla spesa, che peraltro “hanno contrastato solo in parte la contrazione più forte degli ultimi vent’anni dei redditi primari dei settori privati non finanziari”. Mentre il risparmio, che è triplicato, è finito sia nei conti correnti che nell’acquisto di titoli del Tesoro e del risparmio gestito. Quanto alle imprese, c’è stato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 15 gennaio 2021) Fortissimo calo deie conseguente crollo deida parte delle famiglie, che di fronte allahanno scelto la strada delo. Questo nonostante i sostegni pubblici alla spesa, che peraltro “hanno contrastato solo in parte la contrazione più forte degli ultimi vent’anni deiprimari dei settori privati non finanziari”. Mentre ilo, che è triplicato, è finito sia nei conti correnti che nell’acquisto di titoli del Tesoro e delo gestito. Quanto alle imprese, c’è stato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

nzingaretti : In questi mesi durissimi l’Italia ha potuto contare sul grande impegno di @GiuseppeConteIT e della squadra di Gover… - piersileri : Faccio fatica a comprendere le scelte politiche di Matteo Renzi in uno dei momenti più drammatici della storia rece… - F_Boccia : Continuiamo a fare il nostro dovere per mettere in sicurezza l'Italia: avanti con @GiuseppeConteIT nel segno della serietà #AvanticonConte - linadago26 : RT @matteosalvinimi: 'NO ALLE ELEZIONI, VINCEREBBE LA LEGA E SAREBBE UNA CATASTROFE!'. Che paura!!! Con tutto il rispetto, al giornale ted… - narifrancy84 : Vorrei ricordare a #giorgiameloni #portaaporta che l'Italia non è l'unico paese dove le attività come bar e ristora… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia della Bruno Editore lancia Giovanni Amoroso e Luigi Lucci, Genitori Insegnanti Leader: il Bestseller per le future Fortune Italia