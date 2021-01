“Io apro”, ecco il modulo e le regole dei ristoratori per fare tutto in sicurezza (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ci siamo, domani è il grande giorno di “Io apro 15 gennaio”. La manifestazione in programma venerdì alla quale aderiranno decine di migliaia di ristoratori è già un successo. Un segnale che arriverà forte e chiaro al governo. Niente più fasce orarie e limitazioni. Da quel giorno i ristoratori “disobbedienti” non si atterrano più alle regole dei decreti e rimarranno aperti ai loro clienti anche oltre l’orario consentito. Rispettando, però, tutte le misure anti contagio. Il senso della manifestazione, infatti, è che si può e si deve riaprire in sicurezza. Arriveranno le multe, ma i ristoratori non si fermeranno alle prime sanzioni. Lo slogan dell’evento “Io apro” non lascia spazio a interpretazioni: “Io apro per non chiudere più”. Il movimento di ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ci siamo, domani è il grande giorno di “Io15 gennaio”. La manifestazione in programma venerdì alla quale aderiranno decine di migliaia diè già un successo. Un segnale che arriverà forte e chiaro al governo. Niente più fasce orarie e limitazioni. Da quel giorno i“disobbedienti” non si atterrano più alledei decreti e rimarranno aperti ai loro clienti anche oltre l’orario consentito. Rispettando, però, tutte le misure anti contagio. Il senso della manifestazione, infatti, è che si può e si deve riaprire in. Arriveranno le multe, ma inon si fermeranno alle prime sanzioni. Lo slogan dell’evento “Io” non lascia spazio a interpretazioni: “Ioper non chiudere più”. Il movimento di ...

