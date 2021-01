Il lockdown fa calare gli assunti In Bergamasca ok solo gli interinali (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il report della Provincia, a novembre chiamate giù del 6,8%. Indenni edilizia e agricoltura, male industria e commercio. Sono in discesa le stabilizzazioni a tempo indeterminato. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il report della Provincia, a novembre chiamate giù del 6,8%. Indenni edilizia e agricoltura, male industria e commercio. Sono in discesa le stabilizzazioni a tempo indeterminato.

