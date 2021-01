È un esecutivo in totale confusione ma dà la colpa a noi della pandemia (Di giovedì 14 gennaio 2021) di Gianluigi Paragone. Blame the victim è un processo per cui una persona arriva a sentirsi colpevole, una specie di autocolpevolizzazione. Negli ultimi anni questo meccanismo si è spinto a un livello tale per cui una persona si prende tutte le colpe di una crisi, sebbene sia essa stessa la vittima dei veri responsabili. I quali ovviamente si sfilano perché detengono le leve di comunicazione della colpevolizzazione. Nella crisi finanziaria, per esempio, le vittime dei banksters sono state colpevolizzate per aver vissuto al di sopra delle loro possibilità, hanno ecceduto nell’indebitamento facendosi ingolosire dai mutui in offerta speciale o dai titoli spazzatura. Sui giornali e nei talk era un trionfo di economisti che spiegavano che ora bisognava tirare la cinghia, era arrivato il tempo dell’austerità come giusta espiazione. E l’Europa germanica era il ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 14 gennaio 2021) di Gianluigi Paragone. Blame the victim è un processo per cui una persona arriva a sentirsi colpevole, una specie di autocolpevolizzazione. Negli ultimi anni questo meccanismo si è spinto a un livello tale per cui una persona si prende tutte le colpe di una crisi, sebbene sia essa stessa la vittima dei veri responsabili. I quali ovviamente si sfilano perché detengono le leve di comunicazionecolpevolizzazione. Nella crisi finanziaria, per esempio, le vittime dei banksters sono state colpevolizzate per aver vissuto al di sopra delle loro possibilità, hanno ecceduto nell’indebitamento facendosi ingolosire dai mutui in offerta speciale o dai titoli spazzatura. Sui giornali e nei talk era un trionfo di economisti che spiegavano che ora bisognava tirare la cinghia, era arrivato il tempo dell’austerità come giusta espiazione. E l’Europa germanica era il ...

