Dakar2021 | Stage 11 - Colpo di reni di Al-Attiyah | ma Peterhansel resta leader

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Nasser Al-ha vinto anche l'undicesima tappa della Dakar, risultando il più veloce nel percorso di oggi (accorciato di una quarantina di chilometri, causa maltempo) che ha portato team e piloti da AlUla fino a Yanbu. Il qatariota della Toyota Gazoo Racing ha preceduto nuovamente le due Mini del team X-Raid JCW di Stéphanee Carlos Sainz, senza però riuscire a cambiare molto le cose nella classifica generale. Toyota, tutto o niente. Già nella giornata di ieri Al-aveva dichiarato che non avrebbe giocato di strategia ma avrebbe spinto dal primo all'ultimo chilometro, per recuperare quanto più tempo possibile al suo rivale. Il pilota della Toyota è riuscito così a firmare la sua quinta vittoria di tappa in questa edizione della Dakar, ma ha rosicchiato asolamente due minuti che non ...