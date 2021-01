Cecilia Capriotti: il momento difficile e toccante del suo passato (Di giovedì 14 gennaio 2021) Bellissima, spigliata, travolgente: Cecilia Capriotti è diventata l’anima del Grande Fratello Vip, da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Tuttavia, nel suo passato si cela un evento doloroso, una grande sofferenza che ha cambiato radicalmente il corso della sua vita. In una lunga intervista al settimanale DiPiù, la splendida attrice ha deciso di aprire il suo cuore e raccontare l’enorme dolore che si porta sulle spalle da quando era solamente una bambina. “Sono una donna che ha sempre preso di petto la vita, nel bene e nel male, perché fin da piccola ho dovuto affrontare molti momenti difficili” – ha svelato Cecilia Capriotti. All’età di appena due anni, si è trovata infatti a fare i conti con un lutto terribile. Suo papà Giuseppe, giovane calciatore di Serie A dalla ... Leggi su dilei (Di giovedì 14 gennaio 2021) Bellissima, spigliata, travolgente:è diventata l’anima del Grande Fratello Vip, da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Tuttavia, nel suosi cela un evento doloroso, una grande sofferenza che ha cambiato radicalmente il corso della sua vita. In una lunga intervista al settimanale DiPiù, la splendida attrice ha deciso di aprire il suo cuore e raccontare l’enorme dolore che si porta sulle spalle da quando era solamente una bambina. “Sono una donna che ha sempre preso di petto la vita, nel bene e nel male, perché fin da piccola ho dovuto affrontare molti momenti difficili” – ha svelato. All’età di appena due anni, si è trovata infatti a fare i conti con un lutto terribile. Suo papà Giuseppe, giovane calciatore di Serie A dalla ...

Sembra essere tornato il sereno tra Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello Vip. Le due sono intenzionate a superare qualsiasi malinteso dopo lo scontro nato con la nomina ...