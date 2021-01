Bozza Dpcm | impianti sciistici chiusi fino al 14 febbraio

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Nelladel nuovoil Governo avrebbe in mente di disporre la chiusura deglial prossimo 14. I comprensori, dunque, potrebbero riaprire solo dopo l’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province. autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti. SportFace.

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - MediasetTgcom24 : Covid, bozza Dpcm: stop asporto dopo le 18 per specifici codici Ateco #coronavirusitalia - Gazzetta_it : Bozza #Dpcm: impianti da #sci chiusi fino al 15 febbraio, #piscine e #palestre fino al 5 marzo - _SiGonfiaLaRete : Coronavirus, la bozza del nuovo Dpcm: ancora chiuse piscine e palestre, musei aperti nelle zone gialle - ilmessaggeroit : Nuovo Dpcm, la bozza: da lunedì 18 gennaio scuole superiori in presenza al 50% -

Ultime Notizie dalla rete : Bozza Dpcm

La Gazzetta dello Sport

Nuovo Dpcm. A partire da lunedì 18 gennaio le scuole superiori di secondo grado «adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica... in ...Sull’edizione on line del Corriere della Sera spunta la bozza del nuovo Dpcm allo studio del Governo: “Impianti da sci chiusi fino al 15 febbraio 2021, musei aperti in zona gialla, chiuse le palestre ...