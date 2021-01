Berlusconi ricoverato a Monaco per un problema cardiaco: ultim’ora (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Monaco per un problema cardiaco aritmologico: ecco le parole del professor Zangrillo Berlusconi è stato ricoverato a Monaco per un problema cardiaco aritmologico. Le parole del professor Zangrillo all’ANSA. «Berlusconi è stato ricoverato per un problema cardiaco aritmologico. Lunedì sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento e ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvioè statoper unaritmologico: ecco le parole del professor Zangrilloè statoper unaritmologico. Le parole del professor Zangrillo all’ANSA. «è statoper unaritmologico. Lunedì sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento e ho imposto il ricovero ospedaliero aperché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia». Leggi su Calcionews24.com

Adnkronos : ++#Berlusconi ricoverato in ospedale++ - repubblica : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco - TgLa7 : Il leader di Forza Italia #Berlusconi ricoverato all'Ospedale Cardiotoracico di Monaco per accertamenti - occhio_notizie : ?? Silvio #Berlusconi ricoverato per un problema cardiaco - zazoomblog : Berlusconi ricoverato a Monaco per un problema cardiaco Zangrillo: «Lho raggiunto durgenza» - #Berlusconi… -