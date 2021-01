Antonella Elia, una nota attrice attacca: “Non è vero che hai avuto un tumore, non mentire” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lo scontro con Antonella Elia ha fatto crollare Samantha De Grenet, e proprio per questo Signorini lunedì scorso ha voluto un nuovo confronto tra le due, durante il quale si è intromesso e si è scusato personalmente per quello che è accaduto. L’opinionista del GF Vip invece ha cercato di giustificarsi rivelando anche di aver avuto la stessa malattia di Samantha: “Non mi riferivo alla tua malattia e non ne sapevo nulla. Malattia che io conosco personalmente e non mi permetterei mai di ferirti su quello. Ripeto che io conosco quella malattia e ti chiedo di non strumentalizzarla. Tu ci sei passata? Ci sono passata anche io purtroppo e non l’ho mai raccontato capito?!” Le dichiarazioni di Antonella Elia hanno lasciato tutti senza parole, perché nessuno sapeva del suo tumore. Ieri però è ... Leggi su biccy (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lo scontro conha fatto crollare Samantha De Grenet, e proprio per questo Signorini lunedì scorso ha voluto un nuovo confronto tra le due, durante il quale si è intromesso e si è scusato personalmente per quello che è accaduto. L’opinionista del GF Vip invece ha cercato di giustificarsi rivelando anche di averla stessa malattia di Samantha: “Non mi riferivo alla tua malattia e non ne sapevo nulla. Malattia che io conosco personalmente e non mi permetterei mai di ferirti su quello. Ripeto che io conosco quella malattia e ti chiedo di non strumentalizzarla. Tu ci sei passata? Ci sono passata anche io purtroppo e non l’ho mai raccontato capito?!” Le dichiarazioni dihanno lasciato tutti senza parole, perché nessuno sapeva del suo. Ieri però è ...

Per non aver interrotto la la forte discussione fra Antonella Elia e Samantha De Grenet che si è maturata sette giorni fa. Le scuse del conduttore. In diretta televisiva durante il nuovo appuntamento ...

Dopo la storia d’amore con Berardi, nel 2002, Barbara D’Urso è convolata a nozze con il ballerino Michele Canfora. Produttore cinematografico e padre dei suoi due figli: ecco chi è stato il grande amo ...

