Valentina Mattarozzi seduce in francese con “Nostalgie”

In anteprima un ampio stralcio del video "Nostalgie" (Azzurra Music), il nuovo singolo di Valentina Mattarozzi. Un brano malinconico, struggente e retrò."Questo brano - racconta Valentina Mattarozzi - è scritto in francese, lingua che ho rispolverato dopo tanti anni. L'arrangiamento è in stile Manouche per dare ancora più senso alla lingua francese, dato che il jazz gitano è nato un centinaio di anni fa proprio in Francia. Nel testo descrivo l'assenza di amore, il vuoto in cui ci si cala, quando si è ancorati ai ricordi del passato e illusi dalle speranze di un ritorno di chi ormai se ne è andato e non tornerà. Quando scrivo, La Nostalgie est un mal impitoyable, comme le poison qui doucement s insinue et te fait mourir sous le voile d espérance (la nostalgia è un male spietato, come il veleno che dolcemente si insinua e ti fa morire sotto il velo della speranza), intendo proprio questo.

