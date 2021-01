**Recovery: Zingaretti, ‘ottimo risultato, ora riprenda dialogo maggioranza’** (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Ottimo risultato di tutti il via libera alla bozza del Recovery Plan. Ora bisogna correre e non pregiudicare il lavoro”; “non c’è altro tempo da perdere. Si faccia di tutto per riprendere il dialogo, il confronto nella maggioranza, per trovare una soluzione alla crisi e affrontare con responsabilità i prossimi decisivi passaggi come lo scostamento di bilancio e i ristori economici alle imprese”. Lo dice il leader del Pd Nicola Zingaretti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Ottimodi tutti il via libera alla bozza del Recovery Plan. Ora bisogna correre e non pregiudicare il lavoro”; “non c’è altro tempo da perdere. Si faccia di tutto per riprendere il, il confronto nella maggioranza, per trovare una soluzione alla crisi e affrontare con responsabilità i prossimi decisivi passaggi come lo scostamento di bilancio e i ristori economici alle imprese”. Lo dice il leader del Pd Nicola. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Recovery: Zingaretti ottimo risultato ora riprenda dialogo maggioranza - #Recovery: #Zingaretti #ottimo - giornaleradiofm : Zingaretti,fare di tutto per dialogo,patto è possibile: (ANSA) - ROMA, 13 GEN - 'Ottimo risultato di tutti il via l… - TV7Benevento : Recovery: Zingaretti, 'non si perda occasione, prevalga buon senso e buona politica'... - TV7Benevento : **Recovery: Zingaretti, 'ottimo risultato, ora riprenda dialogo maggioranza'**... - infoitinterno : **Recovery: Zingaretti, 'governo ha fatto bene a correggerlo'** -

Ultime Notizie dalla rete : **Recovery Zingaretti **Recovery: Zingaretti, 'ottimo risultato, ora riprenda dialogo maggioranza'** - Sardiniapost.it SardiniaPost Recovery: Zingaretti, 'non si perda occasione, prevalga buon senso e buona politica'

Roma, 13 gen (Adnkronos) - Il Recovery approvato in Cdm "è un buon piano con modifiche significative ottenute anche grazie all'iniziativa del Pd per maggiori investimenti, per la sanità, per il lavoro ...

Zingaretti,fare di tutto per dialogo,patto è possibile

"Ottimo risultato di tutti il via libera alla bozza del Recovery Plan. Ora bisogna correre e non pregiudicare il lavoro. (ANSA) ...

Roma, 13 gen (Adnkronos) - Il Recovery approvato in Cdm "è un buon piano con modifiche significative ottenute anche grazie all'iniziativa del Pd per maggiori investimenti, per la sanità, per il lavoro ..."Ottimo risultato di tutti il via libera alla bozza del Recovery Plan. Ora bisogna correre e non pregiudicare il lavoro. (ANSA) ...