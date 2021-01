(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Milano, 13 gen. (Adnkronos) – Per investire i fondi delFund “bisogna individuaretemi su cui puntare tanto”, evitando “gli interventi a pioggia”, e “deve essere premiata la generazione della domanda, che è un volano per la crescita”. Lo ha dettoDe, managing director di Carlyle, consigliere di Cir, Moncler e Gedi, intervenendo al web talk ‘Rilanciare il potenziale dell’Italia’, organizzato da Task Force Italia. “Meglioche tanti, visto che il nostro Paese ha problemi nella realizzazione”, ha aggiunto. Inoltre occorre “investire sulla formazione e sulle nuove skill”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Recovery: Marco De Benedetti, 'individuare pochi progetti e rafforzare domanda'... - artigianipavia : RT @confartigianato: “Attenzione a non partire con il piede sbagliato indicando nel #RecoveryPlan la ridotta dimensione media delle imprese… - rtrunfio : @marco__ermini @lacagacazzi un piffero ... l'olezzo dei soldini del recovery confonde le idee ... - lacagacazzi : @rtrunfio @marco__ermini Stiamo messi male, tanto male. Prevedo che i soldi del recovery saranno divisib tra i soli… - e_quintavalle : RT @confartigianato: “Attenzione a non partire con il piede sbagliato indicando nel #RecoveryPlan la ridotta dimensione media delle imprese… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Marco

SardiniaPost

Milano, 13 gen. (Adnkronos) - Per investire i fondi del Recovery Fund "bisogna individuare pochi temi su cui puntare tanto", evitando "gli interventi a pioggia", e "deve essere premiata la generazione ...Recovery Plan, Regione ed Enti locali si confrontano sulle modalità di utilizzo dei fondi, per il Piemonte pronto un pacchetto di 115 progetti per un investimento totale di 13 miliardi di euro ...