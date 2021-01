Qualificazioni Australian Open 2021 | Sara Errani nel tabellone principale | Konjuh ko in tre set

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)ha conquistato l’accesso aldegli, battendo in tre set la croata Anacon il punteggio di 3-6 6-2 6-4 in poco più di due ore di partita. Grande risultato in quel di Dubai per l’azzurra, che sarà quindi al via del primo Slam stagionale in quel di Melbourne dove nelle prossime settimane dovrà trascorrere la quarantena richiesta a tutti gli atleti. Una prova di carattere importante quella di “Sarita”, che si è trovata subito sotto 4-0 nel primo set contro una ex top-20 fermata da numerosi e gravi infortuni. A poco è servito il contro-break nel quinto gioco, perchè lapur dovendo annullare altre cinque palle break nel nono game è riuscita a chiudere sul 6-3 dopo 45 minuti. ...