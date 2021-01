Pregliasco: "Per sanitari obbligo formazione su dovere vaccino" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - Vaccinarsi contro Covid-19 per i lavoratori della sanità "è un dovere morale, per essere operativi e quindi garantire la sicurezza dei pazienti e anche la propria e quella dei propri familiari". Ciò premesso, per il virologo Fabrizio Pregliasco imporre "l'obbligatorietà è una sconfitta. Io credo magari a un obbligo di formazione, a una formazione a distanza, una Fad su questo tema per gli operatori sanitari". Questa la proposta del docente dell'università Statale di Milano, sentito dall'Adnkronos Salute dopo gli episodi, in varie zone d'Italia, di sanitari che rifiutano la profilassi. L'esperto suggerisce dunque un obbligo di formazione sui vaccini per chi lavora nel settore sanitario, considerando che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Adnkronos) - Vaccinarsi contro Covid-19 per i lavoratori della sanità "è unmorale, per essere operativi e quindi garantire la sicurezza dei pazienti e anche la propria e quella dei propri familiari". Ciò premesso, per il virologo Fabrizioimporre "l'obbligatorietà è una sconfitta. Io credo magari a undi, a unaa distanza, una Fad su questo tema per gli operatori". Questa la proposta del docente dell'università Statale di Milano, sentito dall'Adnkronos Salute dopo gli episodi, in varie zone d'Italia, diche rifiutano la profilassi. L'esperto suggerisce dunque undisui vaccini per chi lavora nel settoreo, considerando che ...

Adnkronos : #Pregliasco: 'Per sanitari obbligo formazione su dovere #vaccino' - tweetnewsit : Il virologo specifica sarebbe preferibile attuare misure restrittive da 'dose da cavallo' per poco tempo, piuttosto… - coriolano2011 : Vaccino Covid, muore per emorragia cerebrale dopo dose; Pregliasco: 'Correlazione improbabile' - 18_agosto : RT @nonpensante22: @Mark_DiDonato84 @LA7 Questo gaglioffo, insieme ai compagni di merende Crisanti, Galli, Pregliasco, Lopalco e via scatar… - Mark_DiDonato84 : RT @nonpensante22: @Mark_DiDonato84 @LA7 Questo gaglioffo, insieme ai compagni di merende Crisanti, Galli, Pregliasco, Lopalco e via scatar… -

Ultime Notizie dalla rete : Pregliasco Per Covid, Pregliasco: «Virus peggiora, pericoloso ritardare le restrizioni. A Natale troppi irresponsabili» Il Messaggero Pregliasco: "Per sanitari obbligo formazione su dovere vaccino"

(Adnkronos) - Vaccinarsi contro Covid-19 per i lavoratori della sanità "è un dovere morale, per essere operativi e quindi garantire la sicurezza dei pazienti e anche la propria e quella dei propri fam ...

Che differenze ci sono tra i vaccini anti-Covid di BioNTech-Pfizer e Moderna, disponibili in Italia

Ecco le differenze tra i vaccini anti-Covid di BioNTech-Pfizer e Moderna, disponibili in Italia: cambia la maneggevolezza ...

(Adnkronos) - Vaccinarsi contro Covid-19 per i lavoratori della sanità "è un dovere morale, per essere operativi e quindi garantire la sicurezza dei pazienti e anche la propria e quella dei propri fam ...Ecco le differenze tra i vaccini anti-Covid di BioNTech-Pfizer e Moderna, disponibili in Italia: cambia la maneggevolezza ...