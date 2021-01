Nuovo record | nel 2020 oceani sempre più caldi

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 gennaio 2021) – L’oceano riveste un ruolo importante nel modulare il clima della Terra e il contenuto di calore dell’oceano rappresenta il miglior indicatore del fatto che il pianeta si sta riscaldando o meno. Come peraltro affermato pochi giorni fa, per l’ambito atmosferico, dal servizio europeo Copernicus Climate Change, ile il 2016 sono stati i due anni piùmai registrati considerando, però, che il 2016 è stato l’anno di El Niño, il fenomeno climatico periodico che determina un forte riscaldamento delle acqueche. Secondo Simona Simoncelli dell’INGV di Bologna e co-autrice italiana dello studio internazionale pubblicato su Advances in Atmospheric Sciences insieme a Franco Reseghetti dell’ENEA, “Il 90% del calore del riscaldamento globale finisce negliquindi in realtà il ‘riscaldamento globale’ non è ...