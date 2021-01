Hockey pista | Serie A1 | Forte dei Marmi batte Valdagno! Lodi ne approfitta e va in testa

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Una serata di recuperi col “colpo di scena”. Non smette di regalare spettacolo laA1 di, che in questo mercoledì sera ha mandato in scena i recuperi della 7a giornata della stagione regolare 2020/2021. La notizia è quella della sconfitta del Valdagno, che in casa deldeiha ceduto per 3-1 ai toscani. Uno stop questo che ha lanciato di riflesso uncapace di passare 5-9 in casa del Follonica e di prendersi la classifica della vetta in solitaria. Nella altre partite della serata invece vi sono da registrare il netto successo del Monza (5-1) sullo Scandiano, la vittoria di stretta misura (5-4) del Montebello su un Breganze molto combattivo, il pareggio pirotecnico (3-3) fra Grosseto e Bassano, il blitz del Sandrigo (2-3) sulladel ...