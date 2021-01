Grande Fratello Vip, Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli: 'Elisabetta Gregoraci ha tirato fuori il meglio di lui' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Al ha trovato l'amore con la coinquilini ma sono in molti quelli che rimpiangono la mai nata coppia con , uscita volontariamente dal reality. Fra questi anche , ex di Pierpaolo Petrelli , che ammette: ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Al ha trovato l'amore con la coinquilini ma sono in molti quelli che rimpiangono la mai nata coppia con , uscita volontariamente dal reality. Fra questi anche , ex diPetrelli , che ammette: ...

ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - MaurizioDG_tale : @chiadegli Io ho condiviso quanto detto da Renzi, è in particolare il fatto che la Repubblica è retta dalle regole… - assurdistan : #Renzi ha duramente criticato la politica in mano ai social, alle veline, alle telecamere, con i trucchi del Grande… -