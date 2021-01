“Dynamite” della band coreana BTS è da record

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) "", la super hitBTS, è un vero e proprio brano dei! Il singolo, contenuto nel nuovo album di inediti "BE" (Deluxe Edition) uscito a novembre 2020, è stato certificato platino in Italia (FIMI/GfK) e dalla sua pubblicazione non ha mai smesso di collezionarein tutto il mondo, fino alla consacrazione definitiva con la nomination alla 63ª edizione dei Grammy Awards per Best Pop duo/Group Performance!"", primo brano completamente in inglese, è nato con lo scopo di infondere un`ondata di necessaria energia e speranza in un momento storico difficile e complicato per tutto il mondo, e ha raggiunto quasi 1 miliardo di stream, è stato per 3 settimane alla #1...