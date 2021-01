Covid | Speranza “Le prossime settimane saranno dure | serve unità”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è strada diversa dall’per affrontare l’emergenza sanitaria, economica e civile più grande che abbiamo conosciuto dal dopoguerra ad oggi. Ledifficilissime perchè il virus può tornare a colpire duramente e contemporaneamente dobbiamo portare avanti la più grande campagna di vaccinazione della nostra storia recente. Sarà tutto terribilmente complicato. Teniamo fuori e lontana dalla battaglia politica la salute degli italiani, sarebbe un errore imperdonabile distrarci o rallentare a poche centinaia di metri dal traguardo”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, nel corso delle comunicazioni in Aula alla Camera sulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da-19.Il ministro ha auspicato di tenere fuori ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza

ROMA (ITALPRESS) - "Non c'é strada diversa dall'unitá per affrontare l'emergenza sanitaria, economica e civile piú grande che abbiamo conosciuto dal dopoguerra ad oggi. Le prossime settimane saranno d ...I tablet sono lo strumento per la scuola a distanza, e secondo quello studente (che parlerà per esperienza personale, suppongo) la scuola a distanza spegne i ragazzi, studenti e studentesse, mentre la ...