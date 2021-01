Calciomercato Serie C e D Live: i colpi della giornata (Di mercoledì 13 gennaio 2021) giornata di fuoco quella di oggi per il Calciomercato in Serie C e in Serie D. Tra trattative andate a buon fine, colpi sfumati e clamorosi ritorni ripercorriamo le ultime ore di mercato. Tante le compagini che puntano a rafforzarsi in questa sessione, nonostante le tante difficoltà economiche e i problemi dovuti all’emergenza sanitaria. Tutti cercano un’occasione che possa dare nuova linfa a un inizio di stagione poco entusiasmante o che possa consentire di avere lo sprint finale per il successo. Calciomercato Serie C: le trattative Spicca tra tutte le notizie il ritorno di Marilungo alla Ternana, che, dopo il prestito al Monopoli, passa alla Carrarese. La Virtus Francavilla mette a segno un nuovo colpo, con l’arrivo di Francesco Grandolfo dal Legnago. In casa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021)di fuoco quella di oggi per ilinC e inD. Tra trattative andate a buon fine,sfumati e clamorosi ritorni ripercorriamo le ultime ore di mercato. Tante le compagini che puntano a rafforzarsi in questa sessione, nonostante le tante difficoltà economiche e i problemi dovuti all’emergenza sanitaria. Tutti cercano un’occasione che possa dare nuova linfa a un inizio di stagione poco entusiasmante o che possa consentire di avere lo sprint finale per il successo.C: le trattative Spicca tra tutte le notizie il ritorno di Marilungo alla Ternana, che, dopo il prestito al Monopoli, passa alla Carrarese. La Virtus Francavilla mette a segno un nuovo colpo, con l’arrivo di Francesco Grandolfo dal Legnago. In casa ...

Gazzetta_it : #Juve-#Scamacca, quasi fatta: operazione da 20-25 milioni, arriverà a Torino subito - La Borsa di Pedullà - DiMarzio : #Genoa | Ecco #Strootman: le prime immagini - SkySport : L'Atalanta non cede Gomez ai top club di Serie A - infoitsport : Calciomercato Inter, sarà ancora Serie B per Esposito | I dettagli - sportli26181512 : UFFICIALE: Ruffier dirma con un club di quinta serie, ma non come calciatore: Nove giorni dopo il licenziamento dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta LIVE Sky Sport Spezia Finalmente in Paradiso - Il Libro

SPEZIA FINALMENTE IN PARADISO, il Golfo dei Poeti vola in Serie A. Tutto facile? Assolutamente no, anzi. La cavalcata degli aquilotti conclusa il 20 agosto con la promozione, comincia infatti con una ...

Le difficoltà dei NY Cosmos di Commisso. A rischio la partecipazione alla NISA

Il sito Mlssoccer.com riporta un’articolo riguardante Rocco Commisso e il calcio, ma stavolta non stiamo parlando della Fiorentina, squadra da lui rilevata nell’estate del 2019, bensì dei New York Cos ...

SPEZIA FINALMENTE IN PARADISO, il Golfo dei Poeti vola in Serie A. Tutto facile? Assolutamente no, anzi. La cavalcata degli aquilotti conclusa il 20 agosto con la promozione, comincia infatti con una ...Il sito Mlssoccer.com riporta un’articolo riguardante Rocco Commisso e il calcio, ma stavolta non stiamo parlando della Fiorentina, squadra da lui rilevata nell’estate del 2019, bensì dei New York Cos ...