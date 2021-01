Banche | S&P rivaluterà rating nel 2021 e vede “rischi al ribasso”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ilpotrebbe essere l’anno di una review deidelleitaliane, dopo che il 2020 si è chiuso con un merito di credito sostanzialmente invariato, avendo visto leaffrontare la pandemia con una posizione più forte rispetto alle precedenti crisi e grazie agli aiuti forniti dalle autorità italiane (garanzie per l’erogazione prestiti) e dalle misure eccezionali assunte dalla BCE. E’ quanto rileva S&Pin un rapporto dedicato agli Istituti italiani, indicando che esistono “rilevantial” e che ilpotrebbe rappresentare un “grande test” per leitaliane. “Abbiamo rivisto in negativo le prospettive su diversecommerciali nazionali – si spiega – per ...