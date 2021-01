Vaccino in Alto Adige, troppi 'no vax' tra i sanitari: si parte dagli over 80 (Di martedì 12 gennaio 2021) Visto l'Alto numero di obiettori tra il personale sanitario e quello nelle rsa , in Alto Adige la vaccinazione anti-Covid inizia subito dagli over 80 e di altre categorie a rischio. Lo ha annunciato l'... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Visto l'numero di obiettori tra il personaleo e quello nelle rsa , inla vaccinazione anti-Covid inizia subito80 e di altre categorie a rischio. Lo ha annunciato l'...

