Tori Amos, icona di impegno sociale (Di martedì 12 gennaio 2021) Una voce sensuale e incantatrice, uno strepitoso talento musicale, un’eccezionale pianista. Si potrebbe dire che Tori Amos è tutto questo, e non si esagererebbe affatto. Ma Tori Amos è anche una donna che grazie alla sua arte ha dato voce a tutte quelle donne che ancora oggi una voce non ce l’hanno. Da sempre nei suoi testi tratta tematiche di fondamentale importanza, difendendo i diritti delle donne, denunciando la diseguaglianza di genere e incanalando tutta la sua energia e la sua rabbia in un messaggio di libertà, indipendenza e parità. Tori Amos è considerata una delle cantautrici più influenti degli anni ‘90 ed è riconosciuta come una delle personalità più rilevanti nel panorama del rock. Un suo importante merito, inoltre, è quello di aver dato un imput totalmente innovativo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Una voce sensuale e incantatrice, uno strepitoso talento musicale, un’eccezionale pianista. Si potrebbe dire cheè tutto questo, e non si esagererebbe affatto. Maè anche una donna che grazie alla sua arte ha dato voce a tutte quelle donne che ancora oggi una voce non ce l’hanno. Da sempre nei suoi testi tratta tematiche di fondamentale importanza, difendendo i diritti delle donne, denunciando la diseguaglianza di genere e incanalando tutta la sua energia e la sua rabbia in un messaggio di libertà, indipendenza e parità.è considerata una delle cantautrici più influenti degli anni ‘90 ed è riconosciuta come una delle personalità più rilevanti nel panorama del rock. Un suo importante merito, inoltre, è quello di aver dato un imput totalmente innovativo ...

whenistarttocry : Il Twitter calcio mi ha dato 150 visualizzazioni alla fancam di Tori Amos forse non sono così inutili - mcrrythenight : mi mancano i primi giorni di giugno dell’anno scorso in cui mi accordavo per uscire con giovanni poi entravo in mac… - whenistarttocry : La citazione più stupida del mondo è “Non sono d’accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu lo possa d… - whenistarttocry : Tori Amos a 13 anni suonava il piano nei bar gay shut up - whenistarttocry : Io ascolto Tori Amos come faccio a essere misogino? -

Ultime Notizie dalla rete : Tori Amos Christmas Album, per sentire (di più) il Natale laRegione 20 canzoni che raccontano gennaio: la playlist di TIMMUSIC

Gennaio, mese di ripartenze e di nuovi progetti. La playlist "20 volte gennaio" creata da TIMMUSIC comprende brani soprattutto internazionali degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, con qualche "incu ...

Gennaio, mese di ripartenze e di nuovi progetti. La playlist "20 volte gennaio" creata da TIMMUSIC comprende brani soprattutto internazionali degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, con qualche "incu ...