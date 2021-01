Nuovo ambulatorio a Treppo Ligosullo

Leggi su udine20

(Di martedì 12 gennaio 2021) “Un presidio territoriale, la presenza della medicina generale e la prossimità per garantire un percorso di cure appropriate alle persone. Questi elementi sono parte di questa inaugurazione e rappresentano un modello a cui tendere”. Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, in occasione dell’odierna inaugurazione dell’comunale a, dedicato a Nino Lorenzini, medico che dagli anni Cinquanta ha operato per la comunità. Il vicegovernatore ha sottolineato sensibilità e riconoscenza nel gesto dell’amministrazione comunale. “E’ importante ricordare un professionista di valore che metteva a 360° la sua professione al servizio del prossimo e non si preoccupava solo di visitare. Il medico di medicina generale – ha aggiunto – svolge un lavoro che comprende una ...