Novamont acquisisce Biobag, rafforza settore bioplastiche (Di martedì 12 gennaio 2021) (Adnkronos) - rafforza il settore delle bioplastiche. Novamont, leader mondiale nella produzione di bioplastiche e nello sviluppo di biochemical e bioprodotti attraverso l'integrazione di chimica, ambiente e agricoltura, annuncia l'acquisizione del Gruppo Biobag, compagnia norvegese leader nelle soluzioni a basso impatto per i settori del packaging e della raccolta separata del rifiuto umido. L'acquisizione consentirà a Novamont di beneficiare della rete distributiva indipendente altamente specializzata di Biobag nelle aree geografiche in cui Novamont è meno presente. Insieme, le due società saranno in grado di offrire al mercato un ventaglio più completo di soluzioni e di creare alleanze ancor più solide con i principali stakeholder, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) (Adnkronos) -ildelle, leader mondiale nella produzione die nello sviluppo di biochemical e bioprodotti attraverso l'integrazione di chimica, ambiente e agricoltura, annuncia l'acquisizione del Gruppo, compagnia norvegese leader nelle soluzioni a basso impatto per i settori del packaging e della raccolta separata del rifiuto umido. L'acquisizione consentirà adi beneficiare della rete distributiva indipendente altamente specializzata dinelle aree geografiche in cuiè meno presente. Insieme, le due società saranno in grado di offrire al mercato un ventaglio più completo di soluzioni e di creare alleanze ancor più solide con i principali stakeholder, ...

l_dolci : RT @Novamont: ??Novamont rafforza la #leadership e la presenza globale con l'acquisizione di @BioBag. In questo modo nasce il gruppo più int… - Novamont : ??Novamont rafforza la #leadership e la presenza globale con l'acquisizione di @BioBag. In questo modo nasce il grup… - Novamont : RT @PolimericaNews: Novamont acquisisce BioBag, fornitore norvegese di soluzioni integrate per la raccolta dell'umido, orientato ai mercati… - Novamont : RT @Ecodallecitta: #Bastioli (@Novamont): “L’acquisizione di @BioBag permette di sviluppare ulteriormente le soluzioni circolari per i div… - BrunelloEnrico : Novamont acquisisce Biobag, rafforza settore bioplastiche - Latina Oggi -