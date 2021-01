Napoli, Università Vanvitelli: al via la vaccinazione degli studenti (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalle 9 di questa mattina, nell’edificio 3 di via Pansini, centro vaccini del Policlinico Vanvitelli, sono iniziate le operazioni di vaccinazione degli studenti di Medicina e Odontoiatria. Si parte dal sesto e fino al terzo anno del corso di laurea e dagli studenti del terzo anno del corso delle professioni sanitarie. Sono 200 le somministrazioni previste per oggi, mentre per domani sono previste 230 dosi. Dal 22 gennaio al via i vaccini di richiamo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dalle 9 di questa mattina, nell’edificio 3 di via Pansini, centro vaccini del Policlinico, sono iniziate le operazioni didi Medicina e Odontoiatria. Si parte dal sesto e fino al terzo anno del corso di laurea e daglidel terzo anno del corso delle professioni sanitarie. Sono 200 le somministrazioni previste per oggi, mentre per domani sono previste 230 dosi. Dal 22 gennaio al via i vaccini di richiamo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

