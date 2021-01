“Mi toccava la coscia e poi…”. UeD hot, esterna bollente per Sophie Codegoni (Di martedì 12 gennaio 2021) Nella puntata del 12 gennaio di ‘Uomini e Donne’ è andata in scena una confessione a dir poco bollente. Nelle scorse ore aveva fatto divertire moltissimo l’uscita di Tina Cipollari, che quando una vespa aveva fatto capolino in studio, si era rivolta a Gemma Galgani dicendole: “Spruzzati il ddt in faccia”. La reazione di Maria De Filippi non si era fatta attendere: “Sei sempre più stupida. Passano gli anni, ma diventi sempre più stupida”. Ora invece è il Trono Classico a dare il meglio. La tronista Sophie Codegoni è ancora molto incerta sul suo futuro, visto che ci sono ancora tre corteggiatori in lizza per diventare il futuro fidanzato della bellissima ragazza. Anche se, quando accaduto in esterna con uno di loro, potrebbe aver cambiato tutto. Si è trattato infatti di una situazione che ha raggiunto contorni hot, quasi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Nella puntata del 12 gennaio di ‘Uomini e Donne’ è andata in scena una confessione a dir poco. Nelle scorse ore aveva fatto divertire moltissimo l’uscita di Tina Cipollari, che quando una vespa aveva fatto capolino in studio, si era rivolta a Gemma Galgani dicendole: “Spruzzati il ddt in faccia”. La reazione di Maria De Filippi non si era fatta attendere: “Sei sempre più stupida. Passano gli anni, ma diventi sempre più stupida”. Ora invece è il Trono Classico a dare il meglio. La tronistaè ancora molto incerta sul suo futuro, visto che ci sono ancora tre corteggiatori in lizza per diventare il futuro fidanzato della bellissima ragazza. Anche se, quando accaduto incon uno di loro, potrebbe aver cambiato tutto. Si è trattato infatti di una situazione che ha raggiunto contorni hot, quasi ...

