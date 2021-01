Madre e figlio muoiono in casa a Natale: per settimane nessuno se ne accorge (Di martedì 12 gennaio 2021) Una tragica storia di indifferenza quella degli anziani deceduti a Roma durante le feste di Natale: i vicini non si sono accorti della loro dipartita per settimane. Una morte incredibilmente rimasta nascosta sotto gli occhi di tutti quella di due anziani di Roma, Miranda e Marco Colonna, Madre e figlio rispettivamente di 94 e 64 L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 12 gennaio 2021) Una tragica storia di indifferenza quella degli anziani deceduti a Roma durante le feste di: i vicini non si sono accorti della loro dipartita per. Una morte incredibilmente rimasta nascosta sotto gli occhi di tutti quella di due anziani di Roma, Miranda e Marco Colonna,rispettivamente di 94 e 64 L'articolo proviene da Leggilo.org.

