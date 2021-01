Koulibaly pronto al rientro con l’Empoli | farà coppia con Rrahmani

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 12 gennaio 2021) Sarà inedita, ladi difensori centrali del Napoli che scenderà in campo controdomani pomeriggio, per la sfida di Coppa Italia. Senza Manolas, che a Udine si è fermato per un problema muscolare, la notizia è che Kalidoutornerà titolare. Il senegalese ha recuperato dall’infortunio e sarà della partita, per riprendere il ritmo partita. Conci sarà nuovamente dal primo minuto Amir. L’ex Verona, autore di una brutta prova alla Dacia Arena (è suo il retropassaggio sbagliato che manda in porta Lasagna), avrà una nuova chance contro un avversario di livello inferiore. Un’opportunità importante per cancellare le lacune dell’esordio da titolare di domenica scorsa e rilanciarsi nelle gerarchie di Gattuso, dove potrebbe farsi spazio visti i problemi per il rinnovo di ...