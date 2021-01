Juventus Genoa, Pirlo: “Partita importante. Chiellini c’è. Ecco chi gioca…” (Di martedì 12 gennaio 2021) Juventus Genoa – Domani la Juventus sfida il Genoa in Coppa Italia. I bianconeri dovranno fare a meno di diversi calciatori, tra infortunati e positivi al Covid. Andrea Pirlo ha presentato la gara di domani a Jtv. Ecco di seguito le sue parole. Juventus Genoa, le parole di Pirlo AVVENTURA IN COPPA – “Che gara mi aspetto? Partita importante, inizia la Coppa Italia. All’inizio sembra non interessi a nessuno, poi quando vanno di là in là i turni, alle finali, piace a tutti giocarle. Per arrivare fino in fondo dobbiamo vincere la Partita di domani sera”. Leggi anche: Mercato Juventus, c’è l’accordo con l’attaccante: può arrivare in settimana Genoa ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 12 gennaio 2021)– Domani lasfida ilin Coppa Italia. I bianconeri dovranno fare a meno di diversi calciatori, tra infortunati e positivi al Covid. Andreaha presentato la gara di domani a Jtv.di seguito le sue parole., le parole diAVVENTURA IN COPPA – “Che gara mi aspetto?, inizia la Coppa Italia. All’inizio sembra non interessi a nessuno, poi quando vanno di là in là i turni, alle finali, piace a tutti giocarle. Per arrivare fino in fondo dobbiamo vincere ladi domani sera”. Leggi anche: Mercato, c’è l’accordo con l’attaccante: può arrivare in settimana...

romeoagresti : #Juventus: visite mediche in corso al J Medical per #Rovella e #Portanova (per conto del #Genoa) ????????@GoalItalia - JuventusTV : Aspettando #JuveGenoa, andiamo a rivedere l'ultimo precedente tra le due squadre in #CoppaItalia ?? ??? 20 dicembre… - juventusfc : Mister @Pirlo_official ha presentato #JuveGenoa ??? L'intervista su @JuventusTV ?? - Bianconeriker : Juventus possible XI vs Genoa [ SKY ] - SilviaPrato1 : RT @juventusfc: Mister @Pirlo_official ha presentato #JuveGenoa ??? L'intervista su @JuventusTV ?? -