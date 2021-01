Federico: «Mi mancano le emozioni x i compiti in classe…» (Di martedì 12 gennaio 2021) Addio 2020, non mi hai lasciato un buon segno, ma ho imparato anche da questo. Hai cambiato il mio modo di vivere in modo inaspettato, una vera rivoluzione di abitudini. Mi hai portato ad isolarmi dagli affetti familiari, dagli amici, dalle nuove esperienze e poi la scuola. Leggi su vanityfair (Di martedì 12 gennaio 2021) Addio 2020, non mi hai lasciato un buon segno, ma ho imparato anche da questo. Hai cambiato il mio modo di vivere in modo inaspettato, una vera rivoluzione di abitudini. Mi hai portato ad isolarmi dagli affetti familiari, dagli amici, dalle nuove esperienze e poi la scuola.

Le lettere dei ragazzi che non possono andare a scuola. Per tanti, come per Federico, a mancare è tutta la vita di prima ...

