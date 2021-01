Covid: Oms rassicura su variante sudafricana (Di martedì 12 gennaio 2021) Non c’è prova che la variante sudafricana del Covid resista al vaccino: l’epidemiologa Maria Van Kerkhove chiarisce che ad oggi non esistono evidenze scientifiche A oggi non esistono prove scientifiche che la variante individuata in Sudafrica del virus Sars-Cov-2, l’agente patogeno all’origine del Covid-19, sia resistente ai vaccini in distribuzione nel mondo. A sottolinearlo è stata la… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 12 gennaio 2021) Non c’è prova che ladelresista al vaccino: l’epidemiologa Maria Van Kerkhove chiarisce che ad oggi non esistono evidenze scientifiche A oggi non esistono prove scientifiche che laindividuata in Sudafrica del virus Sars-Cov-2, l’agente patogeno all’origine del-19, sia resistente ai vaccini in distribuzione nel mondo. A sottolinearlo è stata la… L'articolo Corriere Nazionale.

MediasetTgcom24 : Zambon (Oms): 'Guerra mi chiedeva di falsificare il piano pandemico' #Covid - sole24ore : Covid, in arrivo a Wuhan il team di esperti dell’Oms: l’obiettivo è capire l’origine del virus… - Agenzia_Ansa : #Covid, oltre 90 milioni di contagi nel mondo. Esperti #Oms in #Cina per studiare l'origine. Primo caso in… - divorex82 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, #Oms: 'Non ci sarà l'immunità di gregge quest'anno'. Il #virus rialza la testa in #Cina, un anno fa i primi mort… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, #Oms: 'Non ci sarà l'immunità di gregge quest'anno'. Il #virus rialza la testa in #Cina, un anno fa i primi mort… -