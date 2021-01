Canzonidellanno – Vasco Rossi | il 2021 non poteva iniziare meglio musicalmente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021) Non ho un buon rapporto con. Cioè, a me piace molto, ma nel 2012 scrissi un libro di critica musicale su di lui e non la prese benissimo. Detto questo, credo che negli ultimi anni sia tornato a scrivere canzoni molto belle. Grandissimo, praticamente il migliore negli anni Ottanta, dalla metà dei Novanta e per una quindicina d’anni la sua vena è stata un po’ appannata. Credo che negli ultimi sia felicemente tornata l’ispirazione, e che ci sia una precisa canzone che sancisca la rinascita definitiva del miglior: Come nelle favole, del marzo del 2017. Non è solo una bella canzone, è una prova di aderenza tra l’arte e la vita, uno slancio di autenticità di un uomo maturo, che fa svettare la credibilità della voce, come in Siamo solo noi o Vivere, che identificavano una comunità di persone negli ...