Windows 10 News and Interests, in arrivo un nuovo aggregatore per notizie e interessi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Microsoft sta lavorando a una nuova ed interessante funzione per Windows 10: un nuovo pannello contenente le informazioni che ritiene siano più interessanti per l’utente, come le informazioni meteo, i risultati sportivi e alcune News. Si chiamerà News and Interests (notizie e interessi) e sarà richiamabile da un tasto sulla barra principale. Windows 10 sta lentamente cambiando. Microsoft è sempre al lavoro per portare nuovi aggiornamenti di sicurezza e funzionalità aggiuntive al proprio sistema operativo, tuttavia spesso i grossi cambiamenti avvengono nelle parti del sistema che l’utente non può vedere o toccare direttamente. Questo sembra stia per cambiare, con l’azienda di Redmond che si sta preparando a rinnovare la UI di Windows ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Microsoft sta lavorando a una nuova ed interessante funzione per10: unpannello contenente le informazioni che ritiene siano più interessanti per l’utente, come le informazioni meteo, i risultati sportivi e alcune. Si chiameràand) e sarà richiamabile da un tasto sulla barra principale.10 sta lentamente cambiando. Microsoft è sempre al lavoro per portare nuovi aggiornamenti di sicurezza e funzionalità aggiuntive al proprio sistema operativo, tuttavia spesso i grossi cambiamenti avvengono nelle parti del sistema che l’utente non può vedere o toccare direttamente. Questo sembra stia per cambiare, con l’azienda di Redmond che si sta preparando a rinnovare la UI di...

Noovyis : (Windows 10 News and Interests, in arrivo un nuovo aggregatore per notizie e interessi) Playhitmusic -… - alexbottoni : Google e Apple ritirano Parler dagli App Store - RobertaDeNegri1 : RT @fabius10scudi: 1/2. Consiglio informatico. Se avete un pc Windows o macOS (o un tablet, smartphone, eccetera) Microsoft ed Apple posson… - fabius10scudi : 1/2. Consiglio informatico. Se avete un pc Windows o macOS (o un tablet, smartphone, eccetera) Microsoft ed Apple p… - coder_487 : RT @3dfxzone: #wine 6.0-rc6 esegue il #software nativo per #Windows su #Linux , #Unix e #macOS | -

Ultime Notizie dalla rete : Windows News Windows 10 News and Interests, in arrivo un nuovo aggregatore per notizie e interessi Il Fatto Quotidiano LG Gram 17 pollici, l'ultrabook superleggero ideale per lo smart working

Abbiamo provato per un mese il modello di punta della casa sudcoreana. Che unisce l'usabilità e le leggerezza di un laptop di taglia inferiore alla ...

HP lancia notebook, tablet, cuffie e accessori al CES 2021

Il CES 2021 è iniziato oggi e tra i numerosi annunci dei brand tecnologici ce ne sono molti che riguardano i prodotti di Hewlett-Packard Company. HP ha approfittato dell’occasione per lanciare noteboo ...

Abbiamo provato per un mese il modello di punta della casa sudcoreana. Che unisce l'usabilità e le leggerezza di un laptop di taglia inferiore alla ...Il CES 2021 è iniziato oggi e tra i numerosi annunci dei brand tecnologici ce ne sono molti che riguardano i prodotti di Hewlett-Packard Company. HP ha approfittato dell’occasione per lanciare noteboo ...