Traffico Roma del 11-01-2021 ore 08 | 30

(Di lunedì 11 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati code per lavori sulla A1 tra Fianono e Ponzanono verso Firenze code per incidente invece a sud della capitale su via Ardeatina tra via della Falcognana e via di Fioranello versoin entrata daSud sulla diramazione della 1A tra Torrenova e del grande raccordo anulare ed anche sul percorso Urbano della A24 dall’uscita del raccordo verso la tangenziale estsulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Prenestina e l’uscita per la A24 e trasud e Ardeatina in carreggiata interna dall’altra parte della città a lezione su via di Brava per possibili tratti di strada ghiacciati è all’altezza di via della Vignaccia è proprio per asfalto ghiacciato un incidente avvenuto in ...