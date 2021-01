Siena, si apre una voragine di sette metri sulla strada. E un uomo precipita (Di lunedì 11 gennaio 2021) Attimi di terrore sul versante senese del Monte Amiata, dove nel terreno si è aperta all’improvviso una voragine profonda sette metri. Ecco cosa è successo. Una disavventura assurda quanto spaventosa quella vissuta da un uomo che passeggiando in un paesino nei pressi del Monte Amiata si è improvvisamente trovato a lottare per la sua vita L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Attimi di terrore sul versante senese del Monte Amiata, dove nel terreno si è aperta all’improvviso unaprofonda. Ecco cosa è successo. Una disavventura assurda quanto spaventosa quella vissuta da unche passeggiando in un paesino nei pressi del Monte Amiata si è improvvisamente trovato a lottare per la sua vita L'articolo proviene da Leggilo.org.

