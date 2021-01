Serie A, due calabresi tra i tecnici in 'zona rossa'. Tutti i colori del campionato (Di lunedì 11 gennaio 2021) E fu cos che, nell anno del Signore 2020 d.C., l Italia inizi a colorarsi. Complice la pandemia, ogni identit regionale ha lasciato il posto ad altri tipi di categorizzazioni. Nord, Sud e Centro si ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 11 gennaio 2021) E fu cos che, nell anno del Signore 2020 d.C., l Italia inizi a colorarsi. Complice la pandemia, ogni identit regionale ha lasciato il posto ad altri tipi di categorizzazioni. Nord, Sud e Centro si ...

ZZiliani : Alla vigilia di #MilanJuventus qual è la foto sparata a doppia pagina che la #Gazzetta sceglie tra le migliaia di u… - romeoagresti : Ormai definite le operazioni #Rovella alla #Juve (rimarrà in prestito ai rossoblù) e #Portanova al #Genoa, i due cl… - OptaPaolo : H2H - #MilanJuventus sarà la sfida tra i due difensori che hanno fornito il maggior numero di assist in questa stag… - antonioaddeo68 : RT @PresMoratti: Due minuti di recupero in serie A non li davano dal 1984 #JuveSassuolo - Mapio : RT @matteo_1093: Se dopo un anno qualcuno crede ancora a una serie di scemenze come “la regola dei due conoscenti” allora abbiamo qualche p… -