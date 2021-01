Report EY | sofferenza digitale diffusa in tutto il Paese

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – La “” è presente dapper, non solo al Sud (in particolare Sardegna, Sicilia, Calabria), ma anche al Nord (Piemonte soprat, con zone penalizzate che si ritrovano anche in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia), e sopratal Centro (bassa Toscana, Lazio al di fuori di Roma, Marche e Abruzzo). E’ quanto rileva il nuovo“EY Digital Infrastructure Index” che analizza il livello di efficienza e maturità delle infrastrutture digitali delle 107 province italiane. L’analisi ha preso in considerazione un set di 30 indicatori, classificati in 3 differenti categorie. Connettività fissa, Connettività mobile e wi-fi, Tecnologie IoT. Gli indicatori prendono quindi in considerazione sia le tecnologie più mature (ADSL, LTE), sia quelle più ...