Prove Invalsi, i dirigenti scolastici autorizzano le candidature. Nota USR Lazio (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'USR Lazio ha pubblicato il decreto con cui autorizza i dirigenti scolastici a presentare le candidature essi stessi e a dare a loro volta le autorizzazioni ai docenti che intendono candidarsi a osservatori esterni per le Prove Invalsi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'USRha pubblicato il decreto con cui autorizza ia presentare leessi stessi e a dare a loro volta le autorizzazioni ai docenti che intendono candidarsi a osservatori esterni per le. L'articolo .

orizzontescuola : Prove Invalsi, i dirigenti scolastici autorizzano le candidature. Nota USR Lazio

Ajello: studi in Olanda, Francia e Usa già certificano le lacune accumulate in lockdown. Gavosto: in Italia non va certo meglio. Brugnoli: un danno enorme per i ragazzi e anche per le imprese ...

Basta didattica a distanza. Ora cambiare prospettiva

Oggi 7 gennaio le scuole secondarie di secondo grado, contrariamente alle promesse del governo e nonostante gli sforzi di molte autorità locali e regionali, rimangono chiuse. Lar ...

