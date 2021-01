Le vitamine che usano le star dall’età indefinibile come Kate Moss

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Dire che le vitamine fanno bene è ovvio ma lo è meno, invece, indagare su quali sono quelle che giovano alla bellezza. La pelle (così come i capelli) beneficiano di alcuni tipi di vitamina che, proprio per questo motivo, diventano le migliori amiche delle dive. Sia per uso topico – quindi contenute in creme e sieri – sia da assumere per bocca attraverso l’alimentazione o gli integratori, questi nutrienti si rivelano veri elisir di bellezza di Hollywood e dintorni. Jennifer Aniston è una delle fan più sfegatate del “pool vitaminico”. Sul suo profilo Instagram ha annunciato di essere diventata il direttore creativo del marchio beauty che tanto ama, Vital Proteins, un brand specializzato in cosmetici a base vitaminica. E volete sapere qual è uno dei segreti di giovinezza di Jennifer Lopez? No, non ha venduto l’anima al diavolo ma semplicemente assume tanta vitamina E. Questo ingrediente infatti è presente in tutti i prodotti della linea JLo Beauty da poco presentata e, anche a livello di alimentazione, la diva pare ne abbia il frigo pieno. L’ha rivelato a Us Weekly l’ex chef personale della Lopez, Kelvin Fernandez, svelando uno dei suoi alleati di eterna giovinezza: le uova, tra le fonti principali di questo nutriente. Dalla B3 alla B5, dalla C alla D, ogni tipologia di vitamina ha un effetto benefico specifico che va dall’azione anti-età alla regolazione del sebo.