Il bitcoin ha iniziato il 2021 con il calo più profondo da marzo 2020 (Di lunedì 11 gennaio 2021) foto: PixabayIl bitcoin non si smentisce e prosegue la sua corsa tra violente oscillazioni di prezzo. Fra domenica e lunedì la criptovaluta più famosa del mondo è scesa da una quotazione di quasi 40mila dollari a circa 31mila. E dire che la scorsa settimana, quella del suo 12esimo compleanno, aveva toccato (venerdì) il record storico di sempre, quasi 42mila dollari, dopo mesi di crescendo continuo. Scivolando con punte del -21% questa volta ha fissato la maggior perdita nell'arco di due giorni da marzo, secondo Bloomberg. Se si guarda alla capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute, nello stesso arco di tempo sono stati bruciati 200 miliardi di dollari, scendendo da 1.100 miliardi di dollari la mattina di domenica a poco meno di 900 miliardi stamani (dati Coinmarketcap). Eppure, il bitcoin vanta anche il recente ...

