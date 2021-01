Coronavirus: fasce con soglie più basse in nuovo Dpcm, Conte 'impennata contagi'/Adnkronos (3) (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Difficile aprire gli impianti, in quelle regioni dove le scuole restano chiuse...", aveva detto ieri sera Speranza in Tv. E la scuola è stato uno dei temi toccati nella riunione anche per le dichiarazioni del ministro Lucia Azzolina di stamattina: "Nelle regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne la scuola superiore e questo creerà profonde cicatrici, i ragazzi hanno bisogno di sfogare la loro socialità. Sono molto preoccupata, oggi la Dad non può più funzionare". Parole a cui il governatore De Luca replica: "La posizione della ministra è chiara, ma evitiamo di alimentare da parte del ministero una protesta". Altro tema affrontato quello dei vaccini. Il presidente delle regione Toscana, Eugenio Giani, ha sollecitato un'accelerazione: "Abbiamo la possibilità di farne molti di più, sollecitiamo le aziende attraverso Arcuri". Rassicura il ministro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) () - "Difficile aprire gli impianti, in quelle regioni dove le scuole restano chiuse...", aveva detto ieri sera Speranza in Tv. E la scuola è stato uno dei temi toccati nella riunione anche per le dichiarazioni del ministro Lucia Azzolina di stamattina: "Nelle regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne la scuola superiore e questo creerà profonde cicatrici, i ragazzi hanno bisogno di sfogare la loro socialità. Sono molto preoccupata, oggi la Dad non può più funzionare". Parole a cui il governatore De Luca replica: "La posizione della ministra è chiara, ma evitiamo di alimentare da parte del ministero una protesta". Altro tema affrontato quello dei vaccini. Il presidente delle regione Toscana, Eugenio Giani, ha sollecitato un'accelerazione: "Abbiamo la possibilità di farne molti di più, sollecitiamo le aziende attraverso Arcuri". Rassicura il ministro ...

SkyTG24 : Coronavirus, news. Dpcm, ipotesi stretta su spostamenti. Oggi torna Italia divisa in fasce - sbonaccini : ????Le VACCINAZIONI anti-Covid fatte in Emilia-Romagna, aggiornamento on line in tempo reale NUOVO SITO della… - infoitinterno : Coronavirus: Speranza, 'conservare modello per fasce con abbassamento soglie' - TV7Benevento : Coronavirus: Speranza, 'conservare modello per fasce con abbassamento soglie'... - TV7Benevento : Coronavirus: Boccia a regioni, 'sistema a fasce ci ha salvato, ristori per attività chiuse'... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fasce Covid, cambiano i criteri delle fasce: il Veneto verso la zona rossa Corriere della Sera Coronavirus: fasce con soglie più basse in nuovo Dpcm, Conte 'impennata contagi'/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - Linea prudente anche se sembra non ci sarà l'ipotesi di week end arancioni in tutta Italia, come l'ultimo fine settimana, nel nuovo ...

Nuovo Dpcm: verso stop a spostamenti tra regioni

(Adnkronos) - Linea prudente anche se sembra non ci sarà l'ipotesi di week end arancioni in tutta Italia, come l'ultimo fine settimana, nel nuovo ... Nel nuovo Dpcm verso lo stop allo spostamento tra regioni gialle e stretta sulla movida: le nuove regole dovrebbero entrare in vigore da giovedì Stop agli spostamenti tra regioni gialle, giro di vi ...