Cisco e EOLO insieme per abbattere il digital divide in Italia (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Vimercate, 11 gennaio 2021) - • EOLO è il primo service provider del Sud Europa che adotta le tecnologie di networking mass-scale di Cisco per espandere la sua backbone 400GbE • I router ASR 9903 and 8000 Series permetteranno a EOLO di espandere la sua copertura nazionale con connessioni fixed wireless access • Funzionalità evolute di sicurezza e automazione di rete offrono maggiore disponibilità e protezione dalle minacce informatiche Vimercate (MB) 11 gennaio 2021 – EOLO, operatore di telecomunicazioni per il mercato residenziale e per le imprese, sta lavorando con Cisco per rafforzare la sua rete Fixed Wireless Access raggiungendo le aree periferiche e rurali. La collaborazione unisce due aziende che da sempre si impegnano nella lotta al digital divide che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Vimercate, 11 gennaio 2021) - •è il primo service provider del Sud Europa che adotta le tecnologie di networking mass-scale diper espandere la sua backbone 400GbE • I router ASR 9903 and 8000 Series permetteranno adi espandere la sua copertura nazionale con connessioni fixed wireless access • Funzionalità evolute di sicurezza e automazione di rete offrono maggiore disponibilità e protezione dalle minacce informatiche Vimercate (MB) 11 gennaio 2021 –, operatore di telecomunicazioni per il mercato residenziale e per le imprese, sta lavorando conper rafforzare la sua rete Fixed Wireless Access raggiungendo le aree periferiche e rurali. La collaborazione unisce due aziende che da sempre si impegnano nella lotta alche ...

chrisneel : Eolo e Cisco, coppia d’assi contro il digital divide - UtoolsIT : RT @datamanager_it: Cisco e EOLO insieme per abbattere il digital divide - TradeManager_it : RT @datamanager_it: Cisco e EOLO insieme per abbattere il digital divide - datamanager_it : Cisco e EOLO insieme per abbattere il digital divide - StartComNews : Eolo e Cisco, coppia d’assi contro il digital divide -

Ultime Notizie dalla rete : Cisco EOLO Eolo e Cisco, coppia d'assi contro il digital divide CorCom Cisco e EOLO insieme per abbattere il digital divide in Italia

(Vimercate, 11 gennaio 2021) - • EOLO è il primo service provider del Sud Europa che adotta le tecnologie di networking mass-scale di Cisco per ...

(Vimercate, 11 gennaio 2021) - • EOLO è il primo service provider del Sud Europa che adotta le tecnologie di networking mass-scale di Cisco per ...