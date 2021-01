Celtic | un positivo al Covid | tredici giocatori | allenatore e vice in isolamento

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Ilrimarrà senza 14per la sua partita di Premiership scozzese contro l’Hibernian lunedì dopo che il difensore Christopher Jullien è risultatoal-19 al ritorno della squadra da un campo di addestramento a Dubai. Il club ha annunciato che 13 dei compagni di squadra di Jullien sono stati considerati contatti stretti e devono quindi isolarsi. Assenti anche l’delNeil Lennon e il suo assistente perché entrati in contatto con Jullien. Ilsi è impegnato a giocare comunque la sua partita contro l’Hibernian nonostante l’ondata di assenti. I campioni in carica sono staccati di 22 punti dai Rangers di Glasgow. SportFace.

