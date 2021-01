Calcio francese in lutto: morto Christopher Maboulou per infarto mentre era in campo (Di lunedì 11 gennaio 2021) lutto nel mondo del Calcio francese. Christopher Maboulou, 30 anni, è morto stroncato da un infarto durante una partitella con gli amici. Il calciatore era stato di recente tesserato dal Thonon Evian, ma aveva un passato ad alti livelli anche nel campionato di Ligue 1. Cresciuto nelle giovanili dello Chateauroux, il giocatore aveva militato nel Bastia e nel Nancy, con un’esperienza anche in Grecia nel Pas Giannina.Christopher Maboulou poteva giocare come esterno, meglio a destra, ma anche da centravanti. Dopo essersi svincolato dopo le ultime esperienze e si era accasato nelle leghe minori proprio con l’Evian. Da quanto si apprende dai media francesi, stava giocando con gli amici quando si è sentito male e si è accasciato a terra a ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 11 gennaio 2021)nel mondo del, 30 anni, èstroncato da undurante una partitella con gli amici. Il calciatore era stato di recente tesserato dal Thonon Evian, ma aveva un passato ad alti livelli anche nel campionato di Ligue 1. Cresciuto nelle giovanili dello Chateauroux, il giocatore aveva militato nel Bastia e nel Nancy, con un’esperienza anche in Grecia nel Pas Giannina.poteva giocare come esterno, meglio a destra, ma anche da centravanti. Dopo essersi svincolato dopo le ultime esperienze e si era accasato nelle leghe minori proprio con l’Evian. Da quanto si apprende dai media francesi, stava giocando con gli amici quando si è sentito male e si è accasciato a terra a ...

ItaSportPress : Calcio francese in lutto: morto Christopher Maboulou per infarto mentre era in campo - - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Christopher Maboulou morto d'infarto durante una partita, aveva 30 anni. Calcio francese sotto choc - leggoit : Christopher Maboulou morto d'infarto durante una partita, aveva 30 anni. Calcio francese sotto choc - Gazzettino : #christopher maboulou, morto il calciatore francese a soli 30 anni: infarto durante una partita - sportal_it : E' morto Christopher Maboulou, calcio francese in lutto -