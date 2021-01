Assessore veneto canta Faccetta Nera in radio. Interviene Zaia: "Si deve scusare" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Francesca Galici Dopo la polemica sull'Assessore all'Istruzione Elena Donazzan, che ha cantato Faccetta Nera in radio, Luca Zaia chiede le sue scuse La Zanzara è un programma radiofonico noto per le sue note provocatorie. Giuseppe Cruciani e David Parenzo hanno costruito la popolarità della trasmissione in onda su radio24 su questi capisaldi e l'ultima "vittima" della loro irriverenza è stata l'Assessore all'Istruzione della Regione veneto Elena Donazzan, esponente di Fratelli d'Italia. I due conduttori, con intento chiaramente provocatorio, hanno chiesto all'Assessore di scegliere tra un brano del Ventennio e Bella Ciao, canto popolare nato dopo la Liberazione e associato ai moti della ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Francesca Galici Dopo la polemica sull'all'Istruzione Elena Donazzan, che hatoin, Lucachiede le sue scuse La Zanzara è un programmafonico noto per le sue note provocatorie. Giuseppe Cruciani e David Parenzo hanno costruito la popolarità della trasmissione in onda su24 su questi capisaldi e l'ultima "vittima" della loro irriverenza è stata l'all'Istruzione della RegioneElena Donazzan, esponente di Fratelli d'Italia. I due conduttori, con intento chiaramente provocatorio, hanno chiesto all'di scegliere tra un brano del Ventennio e Bella Ciao, canto popolare nato dopo la Liberazione e associato ai moti della ...

