Amici 20, l'inedito di Sangiovanni "Gucci Bag" (Testo e video) (Di lunedì 11 gennaio 2021) Amici 20, l'inedito di Sangiovanni "Gucci Bag". Disponibile dal 15 dicembre su tutte le piattaforme digitali. (video) Sabato 12 dicembre nella puntata del sabato di Amici, Maria De Filippi ha annunciato che l'inedito di Sangiovanni, "Gucci Bag" sarà disponibile dal 15 dicembre 2020 su tutte le piattaforme digitali. Nella precedenti puntate il singolo è stato valutato da due esponenti di due radio italiane: Massimiliano Montefusco, general manager di RDS e Daniela Cappelletti di Radio Italia, che hanno espresso un parere sul brano. Ecco cosa hanno detto: Massimiliano Montefusco: "Sangiovanni si muove benissimo sul palco. Il Testo invece ha una criticità, soprattutto adesso che le persone hanno ...

1D_hug__ : Sto guardando ora la puntata di amici. Ma quanto spacca l'inedito di ibla, no scusate è pazzesca #amici20 - peppevoltarelli : per la #maratonaModugno vi propongo l'inedito duetto con il grande @LucaCiarlaMusic al Festival @mareeminiere in… - Antonio51362720 : #Amici20 Mi dispiace per Kika, ma era la più debole e l'unica senza inedito. L'impegno è una cosa bellissima, ma si… - svnsetlena : no oggi super sensibile ho pianto venti minuti per Samuele di Amici e per l'inedito di Raffaele di Amici, poi ho pi… -

