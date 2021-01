Parma-Lazio | le pagelle | Inglese entra a vuoto Lazzari è un motorino

(Di domenica 10 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium!in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Verona 2-1 Crotone Parma 0-2 Lazio Udinese 1-2 Napoli - SkySport : PARMA-LAZIO 0-2 Risultato finale ? ? #LuisAlberto (55') ? #Caicedo (66') ? ? - UEFAcom_it : Tre punti per la Lazio sul campo del Parma ?? Il racconto di #ParmaLazio ?? #UCL | @OfficialSSLazio - FutbolPlay7 : Liga de Italia Fecha 17 Domingo Parma 0-2 Lazio Udinese 1-2 Napoli Hellas Verona 2-1 Crotone Fiorentina 1-0 Cagliar… - MundialesyCopas : #SerieA Roma 2-2 Inter de Milan Parma 0-2 Lazio Udinese 1-2 Nápoles Hellas Verona 2-1 Crotone Fiorentina 1-0 Cagliari Juventus 3-1 Sassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Lazio

I campioni d'Italia superano 3-1 la squadra di De Zerbi, ottengono il terzo successo di fila e restano a -7 dal Milan capolista: Defrel risponde a Danilo, decidono Ramsey e Ronaldo. La Lazio passa 2-0 ...Vittoria per la Juventus nel posticipo della domenica sera contro il Sassuolo: i bianconeri si sono imposti per 3-1 sulla squadra di De Zerbi, in grado di tenere aperto il risultato fino a dieci minut ...