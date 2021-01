NFL, playoff 2020-2021 – Avanzano Rams e Buccaneers (Di domenica 10 gennaio 2021) La prima giornata di Super Wild Card Weekend si chiude con la vittorie di Rams e Buccaneers, che Avanzano al Divisional playoff di NFC. Los Angeles centra la vittoria esterna contro Seattle, battendo i rivali di divisione per 30-20. Per i Seahawks, è la terza sconfitta casalinga ai playoff, nella storia della franchigia. Anche Tampa vince fuori casa e, a Washington, passa con il punteggio di 31-23. Il successo contro il Football Team coincide con la 31esima vittoria di Tom Brady, in un match di post season. Chi sono le prossime avversarie di Rams e Buccaneers? I Rams dovranno attendere ancora per conoscere la loro avversaria al Divisional playoff. A sfidare Los Angeles sarà, infatti, la vincitrice di Bears-Saints, gara in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 10 gennaio 2021) La prima giornata di Super Wild Card Weekend si chiude con la vittorie di, cheal Divisionaldi NFC. Los Angeles centra la vittoria esterna contro Seattle, battendo i rivali di divisione per 30-20. Per i Seahawks, è la terza sconfitta casalinga ai, nella storia della franchigia. Anche Tampa vince fuori casa e, a Washington, passa con il punteggio di 31-23. Il successo contro il Football Team coincide con la 31esima vittoria di Tom Brady, in un match di post season. Chi sono le prossime avversarie di? Idovranno attendere ancora per conoscere la loro avversaria al Divisional. A sfidare Los Angeles sarà, infatti, la vincitrice di Bears-Saints, gara in ...

La prima giornata di Super Wild Card Weekend si chiude con la vittorie di Rams e Buccaneers, che avanzano al Divisional Playoff di NFC.

Brady outduels Heinicke, leads Buccaneers past Washington

Tom Brady threw for 381 yards and two touchdowns to lead the Tampa Bay Buccaneers past Washington 31-23 in their NFC wild-card game.

Tom Brady threw for 381 yards and two touchdowns to lead the Tampa Bay Buccaneers past Washington 31-23 in their NFC wild-card game.