L'incidente aereo in Indonesia (Di domenica 10 gennaio 2021) Il volo 182 di Sriwijaya Air ha perso i contatti poco dopo essere partito da Giacarta ed è precipitato in mare: a bordo c'erano 62 persone, tutte disperse

